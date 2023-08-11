Эксперт посоветовал владельцам электросамокатов купить огнетушители

По словам эксперта, для тушения электросамоката нужно отключить его от зарядки, плотно накрыть и воспользоваться углекислотным или порошковым огнетушителем.

«В целях безопасности при зарядке самоката обязательно нужно иметь огнетушитель. Когда уже потушили, проветрить помещение обязательно», - сказал Бойко в беседе с «Газетой.Ru».

Совет Федерации ранее подготовил новые штрафы за нарушение правил езды на электросамокате. Помимо прочего, превышение скорости на 5–10 км/ч будет грозить наказанием в виде штрафа в 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».

