Эксперт посоветовал владельцам электросамокатов купить огнетушители

Специалист по пожарной безопасности МЧС по Московской области Виталий Бойко рассказал о тушении горящего электросамоката.

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По словам эксперта, для тушения электросамоката нужно отключить его от зарядки, плотно накрыть и воспользоваться углекислотным или порошковым огнетушителем.

«В целях безопасности при зарядке самоката обязательно нужно иметь огнетушитель. Когда уже потушили, проветрить помещение обязательно», - сказал Бойко в беседе с «Газетой.Ru».

Совет Федерации ранее подготовил новые штрафы за нарушение правил езды на электросамокате. Помимо прочего, превышение скорости на 5–10 км/ч будет грозить наказанием в виде штрафа в 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Пожарэлектросамокат

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