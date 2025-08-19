Российский диджей DJ Smash (Андрей Ширман) в беседе с НСН поделился, что на днях получил несколько запросов от диджеев из Франции о сотрудничестве, и отметил, что был приятно удивлен такому возрождению интереса к России спустя столько времени.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что легендарный французский DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030-2050». Исполнитель входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире и является автором хитов «Leon on», «Turn Down for What», «Taki Taki», «Get Low». Ширман удивился новости и рассказал, что за последние дни заметил резкий рост интереса французских диджеев к России.

«То, что сегодня вышла эта новость – это удивительно, потому что вчера я получил три письма от разных диджеев из Франции, которые мне предложили делать какие-то совместные работы. А сегодня мой друг Боб Синклер - тоже суперизвестный мировой диджей, выложил видео в социальной сети на русском языке. Что с ними всеми произошло за эти сутки, я понять не могу - несколько лет от них ничего не было слышно... Один даже написал, мол, скоро наступит мир, давайте писать совместные песни. Но я все эти истории кладу в какую-то одну папку. Так что фиты, конечно, планирую. Мы всегда работали с разными международными музыкантами, а французские электронные музыканты всегда отличались особым звучанием, стилистикой, которая мне нравится. Это классический танцевальный хаус. Поэтому, если от них будут поступать адекватные предложения, я с удовольствием рассмотрю», - поделился он.

Возвращаясь к приезду в Москву DJ Snake, Ширман отметил, что приезд коллеги в Россию – это неожиданное и яркое событие, а также рассказал, что уже работал с ним и похвалил его музыку.

«Это большой сюрприз! DJ Snake - французский диджей мусульманского происхождения, известный своими работами в разных стилях танцевальной музыки. Недавно он собрал огромный концерт в Париже, представил новую версию песни Paradise в оригинальном исполнении. Этим летом DJ Snake представил свою версию песни, которая очень хорошо зашла. Многие видели в социальных сетях фрагменты его выступлений с фейерверком, были быстро раскуплены билеты. У него большая фан-база. Я с ним несколько раз выступал на фестивале Electrobeach во Франции, который проходил в Порт-Баркарес - он очень круто играет. Я более чем уверен, что в Москве это будет здорово. Мы ждем DJ Snake с большим удовольствием», - рассказал он.

Ранее сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин рассказал НСН, что приезд DJ Snake в Москву не является большим событием для нашей индустрии, так как он делает простую танцевальную музыку, и пошутил, что DJ Snake - это «местный» Филипп Киркоров.

