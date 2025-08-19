«Наступит мир!»: Диджея Smash внезапно засыпали предложениями из Франции
DJ Smash рассказал НСН, что на фоне переговоров по Украине ему вдруг посыпались предложения от зарубежных коллег, молчавших несколько лет.
Российский диджей DJ Smash (Андрей Ширман) в беседе с НСН поделился, что на днях получил несколько запросов от диджеев из Франции о сотрудничестве, и отметил, что был приятно удивлен такому возрождению интереса к России спустя столько времени.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что легендарный французский DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030-2050». Исполнитель входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире и является автором хитов «Leon on», «Turn Down for What», «Taki Taki», «Get Low». Ширман удивился новости и рассказал, что за последние дни заметил резкий рост интереса французских диджеев к России.
«То, что сегодня вышла эта новость – это удивительно, потому что вчера я получил три письма от разных диджеев из Франции, которые мне предложили делать какие-то совместные работы. А сегодня мой друг Боб Синклер - тоже суперизвестный мировой диджей, выложил видео в социальной сети на русском языке. Что с ними всеми произошло за эти сутки, я понять не могу - несколько лет от них ничего не было слышно... Один даже написал, мол, скоро наступит мир, давайте писать совместные песни. Но я все эти истории кладу в какую-то одну папку. Так что фиты, конечно, планирую. Мы всегда работали с разными международными музыкантами, а французские электронные музыканты всегда отличались особым звучанием, стилистикой, которая мне нравится. Это классический танцевальный хаус. Поэтому, если от них будут поступать адекватные предложения, я с удовольствием рассмотрю», - поделился он.
Возвращаясь к приезду в Москву DJ Snake, Ширман отметил, что приезд коллеги в Россию – это неожиданное и яркое событие, а также рассказал, что уже работал с ним и похвалил его музыку.
«Это большой сюрприз! DJ Snake - французский диджей мусульманского происхождения, известный своими работами в разных стилях танцевальной музыки. Недавно он собрал огромный концерт в Париже, представил новую версию песни Paradise в оригинальном исполнении. Этим летом DJ Snake представил свою версию песни, которая очень хорошо зашла. Многие видели в социальных сетях фрагменты его выступлений с фейерверком, были быстро раскуплены билеты. У него большая фан-база. Я с ним несколько раз выступал на фестивале Electrobeach во Франции, который проходил в Порт-Баркарес - он очень круто играет. Я более чем уверен, что в Москве это будет здорово. Мы ждем DJ Snake с большим удовольствием», - рассказал он.
Ранее сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин рассказал НСН, что приезд DJ Snake в Москву не является большим событием для нашей индустрии, так как он делает простую танцевальную музыку, и пошутил, что DJ Snake - это «местный» Филипп Киркоров.
