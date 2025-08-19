Россиянам назвали правила защиты от сталкеров

Она рассказала, что жертвой сталкера могут стать как, например, бывшие партнёры или супруги, так и случайные знакомые из интернета. При этом сначала преследователь сперва втирается в доверие, а после установления контакта начинает с помощью манипуляций и угроз контролировать жертву.

Эксперт указала, что основными признаками сталкинга являются интернет-угрозы, попытки связаться через знакомых, распространение порочащей честь и достоинство информации, несанкционированная фото- и видеосъёмка, непрошеные подарки, порча личного имущества и выдвижение требований.

Зубащенко подчеркнула, что для защиты важно фиксировать все действия сталкера. В частности, сохранять скриншоты звонков и переписки, даты, время и обстоятельства инцидентов. При этом необходимо немедленно прекратить общение с преследователем, а в случае угроз обратиться в полицию.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело против сталкера, который на протяжении нескольких лет преследовал женщину, устраивая за ней слежку и нападая на её ухажёров, сообщает RT.

