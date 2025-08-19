Россиянам назвали правила защиты от сталкеров
Сталкингом называют преследование, которое включает домогательства, слежку и любые попытки установить контакт без согласия второй стороны. Об этом «ФедералПресс» заявила лектор российского общества «Знание», детский экзистенциальный психотерапевт Мария Зубащенко.
Она рассказала, что жертвой сталкера могут стать как, например, бывшие партнёры или супруги, так и случайные знакомые из интернета. При этом сначала преследователь сперва втирается в доверие, а после установления контакта начинает с помощью манипуляций и угроз контролировать жертву.
Эксперт указала, что основными признаками сталкинга являются интернет-угрозы, попытки связаться через знакомых, распространение порочащей честь и достоинство информации, несанкционированная фото- и видеосъёмка, непрошеные подарки, порча личного имущества и выдвижение требований.
Зубащенко подчеркнула, что для защиты важно фиксировать все действия сталкера. В частности, сохранять скриншоты звонков и переписки, даты, время и обстоятельства инцидентов. При этом необходимо немедленно прекратить общение с преследователем, а в случае угроз обратиться в полицию.
Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело против сталкера, который на протяжении нескольких лет преследовал женщину, устраивая за ней слежку и нападая на её ухажёров, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru