Трамп: Решения по Украине будут принимать Зеленский и Путин

Решения по урегулированию конфликта на Украине должны принимать украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп.

Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за две недели

В интервью Fox News он отметил, что не уверен в том, Москва и Киев «когда-нибудь станут лучшими друзьями», но пока «они делают всё правильно».

«Путин и Зеленский... именно они должны принимать решения... Мы находимся в семи тысячах миль от них... мы просто будем наблюдать», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президентов РФ и Украины, после которой планируется провести трёхсторонний саммит, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: AP / ТАСС
