Трамп: Решения по Украине будут принимать Зеленский и Путин

В интервью Fox News он отметил, что не уверен в том, Москва и Киев «когда-нибудь станут лучшими друзьями», но пока «они делают всё правильно».

«Путин и Зеленский... именно они должны принимать решения... Мы находимся в семи тысячах миль от них... мы просто будем наблюдать», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президентов РФ и Украины, после которой планируется провести трёхсторонний саммит, сообщает «Свободная пресса».

