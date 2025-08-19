Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей Крыма

Также он назвал невозможным вступление Украины в НАТО.

«Обе эти вещи невозможны», - сказал глава Белого дома.

Также Трамп указал, что во время его президентства на территории Украины не будет американских войск.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила перед собой цель захватить Крым, Донбасс или Новороссию, сообщает RT.