Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей Крыма

Возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп: За американское оружие для Украины платит НАТО

Также он назвал невозможным вступление Украины в НАТО.

«Обе эти вещи невозможны», - сказал глава Белого дома.

Также Трамп указал, что во время его президентства на территории Украины не будет американских войск.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила перед собой цель захватить Крым, Донбасс или Новороссию, сообщает RT.

