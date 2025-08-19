Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей Крыма
19 августа 202515:27
Возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.
Также он назвал невозможным вступление Украины в НАТО.
«Обе эти вещи невозможны», - сказал глава Белого дома.
Также Трамп указал, что во время его президентства на территории Украины не будет американских войск.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила перед собой цель захватить Крым, Донбасс или Новороссию, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей Крыма
- Психолог опровергла, что люди с питомцами более надежны в отношениях
- Кабмин направит 60 млрд рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи
- Лавров: Обсуждения санкций на Аляске не было
- Едут тайно: Чем Россия манит зарубежных музыкантов
- Россиянам рассказали, когда отменят скидки на китайские автомобили
- СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским
- Психолог назвала женскую тревожность главной причиной разводов
- Шанс на справедливость: Вассерман объяснил, почему в СССР было лучше
- Доход женщин на вахте доходит до 300 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru