В МВД назвали самые распространенные схемы мошенников

В 2025 году мошенники чаще всего обманывали россиян под предлогами перевода денег на «безопасный счет», инвестирования в криптовалюту и с помощью фишинговых ссылок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве напомнили, что в рамках аферы с отправкой средств якобы на «безопасный счет» правонарушители звонят жертвам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, рассказывая о подозрительных банковских операциях и убеждая людей перевести деньги, либо передать их курьеру «в целях безопасности».

В РФ предложили не возвращать квартиры обманутым продавцам до возврата денег

В случае обмана с криптовалютой, уточнили в МВД, аферисты представляются профессиональными брокерами и предлагают жертвам вести их счета, подделывают данные в личных кабинетах и побуждают вносить новые средства. При этом после прекращения поступления средств злоумышленники блокируют личный кабинет и похищают деньги, добавили в ведомстве.

Кроме того, в МВД рассказали, что множество дистанционных хищений аферисты совершают с использованием торговых площадок в интернете, отправляя фишинговые ссылки в мессенджерах под предлогом проведения безопасной сделки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в РФ могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияМВДРоссияМошенничествоМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры