В МВД назвали самые распространенные схемы мошенников

В 2025 году мошенники чаще всего обманывали россиян под предлогами перевода денег на «безопасный счет», инвестирования в криптовалюту и с помощью фишинговых ссылок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве напомнили, что в рамках аферы с отправкой средств якобы на «безопасный счет» правонарушители звонят жертвам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, рассказывая о подозрительных банковских операциях и убеждая людей перевести деньги, либо передать их курьеру «в целях безопасности».