Официально эта информация пока не подтверждена.



Агентство Reuters писало, что Кит Келлог собирается покинуть пост в январе. Его уход связан с разногласиями с Трампом и с недостаточной, по мнению Келлога, поддержкой Украины.



Дрисколл стал министром армии США в феврале 2025 года. Он отвечает за модернизацию вооруженных сил страны. На прошлой неделе он посещал Киев в связи с мирным планом Трампа. Затем Дрисколл провел в Киеве встречу с европейскими чиновниками. По словам министра, американские военные оценивают положение украинской стороны как «очень плохое». Он считает, что план — лучшее, на что может рассчитывать Украина.

Как утверждает издание The Guardian, на следующей неделе группа американских генералов может отправиться в Москву.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил НСН, что после взятия Купянска российскими войсками в «котле» могут оказаться значительные силы украинской армии, кроме того, открываются широкие перспективы для дальнейшего продвижения на Харьков.

