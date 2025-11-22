СМИ: Трамп назначил Дрисколла новым спецпредставителем по Украине
Новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине стал министр американской армии Дэниел Дрисколл, пишет The Guardian.
Официально эта информация пока не подтверждена.
Агентство Reuters писало, что Кит Келлог собирается покинуть пост в январе. Его уход связан с разногласиями с Трампом и с недостаточной, по мнению Келлога, поддержкой Украины.
Дрисколл стал министром армии США в феврале 2025 года. Он отвечает за модернизацию вооруженных сил страны. На прошлой неделе он посещал Киев в связи с мирным планом Трампа. Затем Дрисколл провел в Киеве встречу с европейскими чиновниками. По словам министра, американские военные оценивают положение украинской стороны как «очень плохое». Он считает, что план — лучшее, на что может рассчитывать Украина.
Как утверждает издание The Guardian, на следующей неделе группа американских генералов может отправиться в Москву.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил НСН, что после взятия Купянска российскими войсками в «котле» могут оказаться значительные силы украинской армии, кроме того, открываются широкие перспективы для дальнейшего продвижения на Харьков.
