Госдума повышает исполнительский сбор за взыскание долгов до 12%
Госдума одобрила в первом чтении инициативу кабмина о повышении исполнительского сбора, взимаемого судебными приставами, с 7% до 12%, сообщает «Коммерсант».
В правительстве считают, что данная мера не только послужит стимулом для погашения задолженностей, но и станет источником дополнительных поступлений в федеральный бюджет в объеме до 50 миллиардов рублей ежегодно. Вместе с тем, почти четверть депутатов, участвовавших в голосовании, выступили против инициативы, указывая на его неэффективность в отношении должников, не имеющих финансовой возможности рассчитаться по своим обязательствам.
Как отмечают эксперты, поскольку основная масса долгов приходится на алименты, кредиты и займы, увеличение сбора не создаст реальной мотивации для их погашения и не повысит результативность работы приставов.
