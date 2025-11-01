В России приставы взыскали долгов более чем на 900 млрд рублей

Судебные приставы в России взыскали с должников более 900 млрд рублей за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС.

Руководитель ФССП напомнил, что за девять месяцев прошлого года специалисты взыскали долгов на 845 млрд рублей.

Отмечается, что объем взысканий растет ежегодно. Так, в 2015 году он составлял 475 млрд рублей, в 2022-м впервые превысил 1 трлн, а по итогам 2024-го достиг 1,3 трлн.

Ранее Дмитрий Аристов заявил, что в РФ, как правило, должниками по кредитам являются мужчины 30-45 лет, у которых нет загранпаспорта, стабильного источника дохода и собственной квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

