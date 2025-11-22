РАН в декабре рассмотрит возможность переброски вод северных рек в Донбасс

В декабре 2025 года в РАН обсудят строительство трубопровода из Печоры и Северной Двины для поставки воды в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

По его словам, срок реализации проекта оценивается от пяти до семи лет. Данилов-Данильян уверен, что предложение поддержат представители отделения наук о Земле. После чего, при одобрении, проект будет вынесен на президиум РАН, добавил научный руководитель.