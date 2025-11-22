Депутат Боярский: Мошенничество в мессенджерах сократилось благодаря ограничениям

Он напомнил, что раньше мошенники в своих схемах чаще всего использовали именно эти мессенджеры.

При этом Боярский подчеркнул, что, по сравнению с иностранными платформами, в отечественном «MAX» по-другому реализуется структура безопасности. К тому же, отметил политик, в российском мессенджере существует специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей.

Ранее в МВД назвали самые распространенные в 2025 году схемы мошенников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».