Депутат Боярский: Мошенничество в мессенджерах сократилось благодаря ограничениям

Число афер в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp» (продукт компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена на территории страны) снизилось в разы благодаря ограничениям в них звонков в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.

В РФ предложили не возвращать квартиры обманутым продавцам до возврата денег

Он напомнил, что раньше мошенники в своих схемах чаще всего использовали именно эти мессенджеры.

При этом Боярский подчеркнул, что, по сравнению с иностранными платформами, в отечественном «MAX» по-другому реализуется структура безопасности. К тому же, отметил политик, в российском мессенджере существует специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей.

Ранее в МВД назвали самые распространенные в 2025 году схемы мошенников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:TelegramМессенджерыМошенничествоГосдумаДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры