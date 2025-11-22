Умерла итальянская певица Орнелла Ванони

По данным источника, артистке стало плохо дома в Милане. Знаменитости был 91 год.

Ванони сотрудничала со множеством музыкантов, в том числе с Фабрицио Де Андре и Лучо Далла, а также с популярными исполнителями джаза. Певица восемь раз участвовала в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, в последний раз в 2018 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



