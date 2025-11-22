МО: ВС РФ освободили Звановку и Новое Запорожье

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Звановка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.

Кроме того, в МО объявили о взятии под контроль населенного пункта Новое Запорожье в Запорожской области. Отмечается, что в операции по его освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 22 ноября российские силы ПВО ликвидировали 69 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

