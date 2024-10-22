«Оставят на газонах»: Сокращение числа парковок у домов ударит по горожанам
Парковок много не бывает, чтобы решить ситуацию с их нехваткой, нужно строить современные паркинги, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Если автомобилистам не будет хватать парковочных мест около многоэтажных домов, то они начнут парковаться на детских площадках и газонах, от чего будут страдать обычные горожане, сказал в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Минстрой России ранее внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок, предусматривающую широкое внедрение в регионах платных паркингов и сокращение парковочных пространств у многоэтажных жилых комплексов. Похмелкин предрек ухудшение ситуации с парковочными местами около новостроек.
«На мой взгляд, совершенно правильная норма содержится у нас в Градостроительном кодексе. Там говорится, что каждое новое жилищное строительство должно обеспечивать необходимое количество парковочных мест для этого дома. Если от этого правила отойдут, то ситуация с парковками у новых домов будет ухудшаться. Я не понимаю, почему в принципе возникла необходимость отступать от правил Градостроительного кодекса. Если есть какие-то экономические причины – стройте меньше домов», - отметил эксперт.
По его словам, в случае сокращения числа парковочных мест у новостроек автомобилисты начнут оставлять свои машины в неположенных местах.
«Я пристально наблюдаю за тем, что творится во дворах и на паркингах дворов. Я еще ни разу не видел свободных мест на парковках около высотных домов. Так не только в Москве, так во всех регионах России. Если люди не пользуются паркингом сами, то они сдают его в аренду, то есть какая-то машина там все-таки стоит. Понятно, чем руководствуется Минстрой, но я считаю, что это большая ошибка. Такое предложение противоречит интересам не только автомобилистов, но и других людей. Когда парковочных мест будет не хватать, автомобили будут размещаться где угодно - на газонах, в районе детских площадок, будут перегораживать проезд и проход другим людям. В конце концов это ударит не только по автомобилистам, но и по всем горожанам», - сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что для решения вопросов, связанных с нехваткой парковочных мест, нужно возводить современные паркинги и удешевлять их строительство.
«Чтобы решить проблему нехватки парковочных мест, нужно строить современные паркинги и удешевлять строительство. Я думаю, что для этого есть определенные резервы. Так что здесь нужно просто думать головой и где-то умерять коммерческие аппетиты. Парковочных мест много не бывает», - заключил Похмелкин.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый динамический тариф на парковки в Москве может быть попыткой поднять стоимость стоянки на центральных улицах города.
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