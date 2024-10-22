«Оставят на газонах»: Сокращение числа парковок у домов ударит по горожанам

Он подчеркнул, что для решения вопросов, связанных с нехваткой парковочных мест, нужно возводить современные паркинги и удешевлять их строительство.



«Чтобы решить проблему нехватки парковочных мест, нужно строить современные паркинги и удешевлять строительство. Я думаю, что для этого есть определенные резервы. Так что здесь нужно просто думать головой и где-то умерять коммерческие аппетиты. Парковочных мест много не бывает», - заключил Похмелкин.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый динамический тариф на парковки в Москве может быть попыткой поднять стоимость стоянки на центральных улицах города.

