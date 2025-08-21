В ЦБ ожидают рост экономики как в этом, так и в следующем году

Банк России ожидает, что рост экономики страны продолжится и в текущем, и в следующем году. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган в беседе с «Российской газетой».

«Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года – плюс 1,4%, а за второй – плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий», - указал эксперт.

Вместе с тем Ганган напомнил, что Минэкономразвития весной прогнозировало более высокий рост – плюс 2,5%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предсказал замедление темпов роста экономики России до 0,9% в 2025 году с связи со снижением цен на нефть и ужесточением экономической политики, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВВПЦентробанк

