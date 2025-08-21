В ЦБ ожидают рост экономики как в этом, так и в следующем году

СМИ: Вооружённые силы России наносят точечные удары по объектам в западной Украине

Стоимость билетов на поезда дальнего следования выросла в июле в среднем на 20% год к году

В Госдуме призвали ввести полный запрет на прокат электросамокатов в России

Судебные приставы не смогли взыскать долг за коммунальные услуги с Дмитрия Дюжева