В ЦБ ожидают рост экономики как в этом, так и в следующем году
Банк России ожидает, что рост экономики страны продолжится и в текущем, и в следующем году. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган в беседе с «Российской газетой».
«Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года – плюс 1,4%, а за второй – плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий», - указал эксперт.
Вместе с тем Ганган напомнил, что Минэкономразвития весной прогнозировало более высокий рост – плюс 2,5%.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предсказал замедление темпов роста экономики России до 0,9% в 2025 году с связи со снижением цен на нефть и ужесточением экономической политики, напоминает Ura.ru.
