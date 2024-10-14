Бесплатная парковка не спасет: Пошлины и утильсбор обрушили спрос на электромобили

«Снижение продаж связано с ввозными пошлинами и утильсбором, которые очень сильно повысились в текущем году. Машины подорожали, все каналы продаж, которые использовались для ввоза в Россию, они, так или иначе, трансформировались. Пока выбор здесь не так велик: Evolute, Москвич. Из личного транспорта доступно пока только это. Цены выросли, это основная причина снижения продаж», - отметила она.

По ее словам, бесплатные парковки и отмена транспортного налога влияют на выбор потребителя, но сейчас это не помогает спросу удержаться.

«Москва, Питер – это самые большие рынки, так как существенные меры поддержки, бесплатные парковки и так далее. Эта мера не во всех регионах актуальна, так как не везде вообще есть платные парковки. Еще важна отмена транспортного налога – в Москве, в Московской области, в Ленинградской области. Это влияет на выбор потребителя. Но даже эти меры не нивелируют ту наценку, которая появилась в связи с изменением правил ввоза», - подчеркнула Гордеева.

На данный момент в России более семи тысяч зарядных станций, лидером по показателю признана столица, рассказала она.

«Что касается инфраструктуры, в России более семи тысяч зарядных станций в публичном доступе. Первый вопрос покупателя сегодня – где заряжаться. Москва и Московская область занимают 25% рынка зарядной инфраструктуры в стране. На третьем месте у нас Краснодарский край, на четвертом месте – Санкт-Петербург. В крупных городах зарядиться сегодня не проблема. На трассах уже зарядки тоже стоят, их вполне достаточно. В Китае четыре миллиона станций, для сравнения. Поэтому, конечно, нам нужно больше», - заключила собеседница НСН.

Россияне покупают китайские премиальные электромобили взамен ушедших западных брендов, но это нельзя назвать массовым явлением, заявил ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».