«Циркон», «Кинжалы» и «Герани»: ВС РФ атакуют Украину

Задействованы ракеты «Кинжал», «Калибры», ударные «Герани». В стране объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы прогремели во Львове и Мукачёво, Ровненской области. Российские ракеты приближаются к Киеву и Николаевской области.

Сообщается о применении четырёх стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и одного Ту-160, являющихся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101. Миг-31 поразили «кинжалами» объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в Ровенской области. Над Киевом слышны взрывы, ракеты ударили по Луцку, где находится военный аэродром.

Жители Харьковской области заявили о мощном пожаре после массового налета российских беспилотников. Ракеты «Циркон», запущенные из акватории Черного моря, поражена инфраструктура в Сумах. В Павлограде Днепропетровской области БПЛА ударили по газокомпрессорной станции.

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

