«Циркон», «Кинжалы» и «Герани»: ВС РФ атакуют Украину
ВС России атакуют западную Украину, сообщает Telegram-канал Mash.
Задействованы ракеты «Кинжал», «Калибры», ударные «Герани». В стране объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы прогремели во Львове и Мукачёво, Ровненской области. Российские ракеты приближаются к Киеву и Николаевской области.
Сообщается о применении четырёх стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и одного Ту-160, являющихся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101. Миг-31 поразили «кинжалами» объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в Ровенской области. Над Киевом слышны взрывы, ракеты ударили по Луцку, где находится военный аэродром.
Жители Харьковской области заявили о мощном пожаре после массового налета российских беспилотников. Ракеты «Циркон», запущенные из акватории Черного моря, поражена инфраструктура в Сумах. В Павлограде Днепропетровской области БПЛА ударили по газокомпрессорной станции.
Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз хочет превратить переговоры в ловушку для Москвы
- «Циркон», «Кинжалы» и «Герани»: ВС РФ атакуют Украину
- СМИ: Фрегат «Адмирал Амелько» лишил стратегов в США сна
- Угроза жизни: В Госдуме призвали запретить прокат электросамокатов в стране
- Звезда «Бригады» Дюжев задолжал за коммуналку
- Вэнс: Путин - политик, который заботится об интересах России
- Билеты на поезда подорожали на 20%
- Вэнс: США получили детали переговорных позиций РФ и Украины
- Бюджет потратит 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке
- Нет медпунктов: Таксисты просят отменить ежедневные медосмоты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru