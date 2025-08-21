СМИ: Фрегат «Адмирал Амелько» лишил стратегов в США сна
Российский фрегат «Адмирал Амелько» не дает стратегам в США спать по ночам, сообщает The National Interest.
По данным издания, сам факт недавнего спуска на воду судна проекта 22350 не только укрепляет морскую оборону России, но и указывает на приверженность страны военно-морским инновациям в многополярном мире. Такие фрегаты, как «Адмирал Амелько», играют важную роль в обороне флота, поддержке десантных операций и выполнении ударных задач.
Новый фрегат усилит военно-морское присутствие РФ в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях сохраняющейся напряженности с Североатлантическим альянсом и региональными державами.
«Адмирал Амелько» заложили 23 апреля 2019 года, проект столкнулся с проблемами, включая санкции. России пришлось самостоятельно разрабатывать двигательные установки, которые получили значительные улучшения.
Ранее президент России Владимир Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович», отразивший атаку дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
