СМИ: В России предложили сократить число парковок около жилых домов
Минстрой России внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок, предусматривающую широкое внедрение в регионах платных паркингов и сокращение парковочных пространств у многоэтажных жилых комплексов экономкласса. Об этом пишут Известия.
Как отмечается в документе, к декабрю 2025 года Минстрой совместно с МВД и Минтрансом подготовят изменения в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с ЖК. Плотность и параметры машино-мест будут менять с учетом объектов капитального строительства и дорог. Новые нормы могут вступить в силу в 2026-м.
По словам экспертов, изменения позволят строить многоэтажки с минимальным количеством парковок. Как отметил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин, сейчас машино-места зависят от числа квартир, конкретного региона и типа жилья. Новые правила позволят выбирать число паркингов по ситуации.
Пресс-служба Минтранса сообщила, что дорожная карта предусматривает инвентаризацию пространства для парковок в городах и разработку планов по его развитию. Благодаря мерам в стране обеспечат системный подход к размещению транспорта и снизят максимальную нагрузку на дороги в муниципальных образованиях.
Ранее в Москве изменили максимальный часовой тариф на парковку днем на 31 улице, в наиболее загруженных платных парковочных зонах в центре столицы, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru