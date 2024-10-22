СМИ: В России предложили сократить число парковок около жилых домов

Минстрой России внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок, предусматривающую широкое внедрение в регионах платных паркингов и сокращение парковочных пространств у многоэтажных жилых комплексов экономкласса. Об этом пишут Известия.

Как отмечается в документе, к декабрю 2025 года Минстрой совместно с МВД и Минтрансом подготовят изменения в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с ЖК. Плотность и параметры машино-мест будут менять с учетом объектов капитального строительства и дорог. Новые нормы могут вступить в силу в 2026-м.

По словам экспертов, изменения позволят строить многоэтажки с минимальным количеством парковок. Как отметил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин, сейчас машино-места зависят от числа квартир, конкретного региона и типа жилья. Новые правила позволят выбирать число паркингов по ситуации.

Пресс-служба Минтранса сообщила, что дорожная карта предусматривает инвентаризацию пространства для парковок в городах и разработку планов по его развитию. Благодаря мерам в стране обеспечат системный подход к размещению транспорта и снизят максимальную нагрузку на дороги в муниципальных образованиях.

Ранее в Москве изменили максимальный часовой тариф на парковку днем на 31 улице, в наиболее загруженных платных парковочных зонах в центре столицы, напоминает Ura.ru.

