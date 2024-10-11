Поле для коррупции: Автомобилисты не поддержали возвращение техосмотра

«Это выгодно в первую очередь тем, кто хочет заработать на техосмотре. Да, наши машины стареют, но мы же знаем, каким был обязательный техосмотр и почему его отменили. Никакой функции обеспечения безопасности транспортного средства он не выполнял. Оператор техосмотра не нес ответственности за те неисправности, которые впоследствии обнаруживались, это очень трудно доказать. Коррупция в этой сфере была достаточно высокой. Сегодня обязательный техосмотр сохраняется для тех автомобилей, которые перевозят грузы и пассажиров, и это правильно, этого вполне достаточно. Что же касается граждан, мы получим, во-первых, рост взяток, во-вторых, люди, которые не должны были пройти техосмотр, будут его все равно проходить или будут ездить без техосмотра. Надо, конечно, думать, как избежать старения автомобилей, но здесь причины не в отсутствии техосмотра, а гораздо глубже. Я категорически против возвращения к тому, с чем было уже правильно и решительно покончено», — сказал Похмелкин.

Собеседник НСН добавил, что добросовестные автолюбители по-прежнему проходят ежегодное техобслуживание.

«Нормальные водители все равно раз в год проходят техобслуживание, а безответственные будут избегать. Кроме того, из-за крупной неисправности машина не заведется и не поедет или это сразу почувствуется. Чтобы обосновать необходимость возвращения техосмотра, нужно привести аргументированную статистику, что столько-то ДТП произошло из-за того, что машина была неисправной, а водитель не предпринимал необходимых мер, чтобы ее отремонтировать. Что касается эксплуатации автомобилей старше десяти лет, это не запрещено по закону. Если владельцы таких машин каждый год проходят техобслуживание, меняют и ремонтируют все необходимое, что в этом плохого? Это даже лучше техосмотра, потому что мастер сразу все починит. Можно рассмотреть вопрос, чтобы не допускать к эксплуатации автомобили старше десяти лет, но введение техосмотра лишь усугубит проблему», — подытожил он.

Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов назвал избыточным прохождение таксистами полного медосмотра и ТО перед каждым выходом на линию.

