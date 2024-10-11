Поле для коррупции: Автомобилисты не поддержали возвращение техосмотра
Возвращение техосмотра не имеет смысла, сознательные водители по-прежнему проходят ежегодное техобслуживание, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Обязательный техосмотр должен сохраняться только для автомобилей, выполняющих грузопассажирские перевозки, возвращение его для всех автолюбителей чревато ростом коррупции. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков ранее выступили с инициативой вернуть обязательный техосмотр с 2026 года. Об этом сообщило издание «Известия». Ассоциация транспортных инженеров также поддержала идею, отметив, что средний возраст легковых автомобилей в РФ достигает 15 лет, и почти 70% всех машин эксплуатируются более 10 лет. По мнению Похмелкина, возвращение техосмотра создаст благодатную почву для коррупции.
«Это выгодно в первую очередь тем, кто хочет заработать на техосмотре. Да, наши машины стареют, но мы же знаем, каким был обязательный техосмотр и почему его отменили. Никакой функции обеспечения безопасности транспортного средства он не выполнял. Оператор техосмотра не нес ответственности за те неисправности, которые впоследствии обнаруживались, это очень трудно доказать. Коррупция в этой сфере была достаточно высокой. Сегодня обязательный техосмотр сохраняется для тех автомобилей, которые перевозят грузы и пассажиров, и это правильно, этого вполне достаточно. Что же касается граждан, мы получим, во-первых, рост взяток, во-вторых, люди, которые не должны были пройти техосмотр, будут его все равно проходить или будут ездить без техосмотра. Надо, конечно, думать, как избежать старения автомобилей, но здесь причины не в отсутствии техосмотра, а гораздо глубже. Я категорически против возвращения к тому, с чем было уже правильно и решительно покончено», — сказал Похмелкин.
Собеседник НСН добавил, что добросовестные автолюбители по-прежнему проходят ежегодное техобслуживание.
«Нормальные водители все равно раз в год проходят техобслуживание, а безответственные будут избегать. Кроме того, из-за крупной неисправности машина не заведется и не поедет или это сразу почувствуется. Чтобы обосновать необходимость возвращения техосмотра, нужно привести аргументированную статистику, что столько-то ДТП произошло из-за того, что машина была неисправной, а водитель не предпринимал необходимых мер, чтобы ее отремонтировать. Что касается эксплуатации автомобилей старше десяти лет, это не запрещено по закону. Если владельцы таких машин каждый год проходят техобслуживание, меняют и ремонтируют все необходимое, что в этом плохого? Это даже лучше техосмотра, потому что мастер сразу все починит. Можно рассмотреть вопрос, чтобы не допускать к эксплуатации автомобили старше десяти лет, но введение техосмотра лишь усугубит проблему», — подытожил он.
Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов назвал избыточным прохождение таксистами полного медосмотра и ТО перед каждым выходом на линию.
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