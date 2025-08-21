СМИ: Евросоюз хочет превратить переговоры в ловушку для Москвы

По данным издания, речь идет о том, чтобы переговоры провалились, а вину за это возложить на Россию. Представители Евросоюза надеются, что в случае срыва переговоров глава США «накажет» РФ новыми санкциями. Наиболее откровенно эту позицию озвучивает президент Франции Эммануэль Макрон.

В Европе рассматривают ограничительные меры в отношении Москвы как решающий фактор и ожидают, что следующим шагом станет давление на Китай за торговлю с Москвой.

Европейские лидеры не верят, что Москва действительно стремится завершить конфликт на Украине, однако поддерживают переговоры, инициированные президентом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

