«Не разгрузит улицы»: Рост стоимости парковки в Москве объяснили пополнением бюджета
Бесплатные парковки в центре Москвы по выходным повысили бы интерес туристов к главным достопримечательностям столицы, сказал НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН назвал запредельным рост максимального тарифа на парковках в центре Москвы до 600 рублей в час.
Тарифы в центре города намерены повысить с 1 июля, сообщили в департаменте транспорта столицы. Принятие подобного решения объяснили повышенной загруженностью улиц, что лишает местных жителей парковочных мест. Однако Похмелкин предположил, что власти Москвы руководствуются другой целью.
«Это не поможет разгрузить улицы в центре Москвы. Те, кто постоянно взвинчивают тарифы, и не преследуют такой цели. Власть решает фискальную задачу собрать как можно больше денег, заткнуть дыры в бюджете. Главное, что притягивает людей в центр города – рабочие места, иногда добираться на общественном транспорте неудобно. Это в какой-то степени ложится на работодателя, который включает подобные затраты в зарплаты работников. Происходит цепная реакция платежей, которая экономически неэффективна. Кроме того, на любое действие фискального характера люди сразу отвечают определенным образом - использовать хотим, а платить не будем. Следствием этого становятся махинации и правонарушения», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, Москве следовало бы перенимать успешные практики решения вопроса у других регионов.
«Платные парковки, которые действуют в субботу и воскресенье, отсекают туристов, которые хотели бы поехать в центр в выходные. Далеко не все хотят передвигаться на общественном транспорте, но на автомобиле тоже невозможно. Во многих крупных городах в выходные парковки бесплатные для всех, почему бы Москве не перенять этот опыт? Тем более, что перегрузки в субботу и воскресенье в центре нет. Когда в праздничные дни парковки бесплатные – места хватает всем. Но 600 рублей – что-то запредельное», - заключил он.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил запретить эвакуировать на штрафстоянку припаркованные с нарушениями автомобили с опознавательным знаком «Инвалид», напоминает «Радиоточка НСН».
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