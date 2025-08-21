В Ростовской области загорелось промышленное предприятие
Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом написал временнно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Как отметил врио губернатора, ночью силы ПВО отразили атаку в Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах, а также Каменске, Донецке, Новошахтинске.
«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание», - указал Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ЧП находятся экстренные службы.
Ранее в Волгоградской области дрон упал на территорию нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар, пишет Ura.ru.
