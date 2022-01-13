«Принуждают к сожительству»: Депутат раскритиковал предложение о восстановлении Российской империи

«Вообще я поддерживаю Петра Толстого в его устремлениях, он мой старый товарищ. Но в политике я являюсь реалистом и пока плохо себе представляю, как может быть восстановлена Российская империя в ее дореволюционных границах с учетом Великого княжества Финляндского, Царства Польского, а также республик Прибалтики и Средней Азии. Более того, я не уверен, что этот вопрос сейчас может быть актуален, потому что в России есть государствообразующая нация – русский народ. Сейчас у нас не та демографическая ситуация, чтобы мы могли позволить присоединение подобного рода «провинций», потому что будет тяжело поддержать национальную идентичность», - подчеркнул он.

Депутат считает, что присоединение бывших государств империи к России сможет привести к обострению национального вопроса в нашей стране.

«Надо исходить из реальности. К тому же существует целый ряд этнических общностей, которые не очень стремятся жить с нами вместе, поэтому принуждать их к сожительству не стоит. Хотя многие республики Средней Азии настроены по-другому, потому что они, построив свои национальные государства, все равно активно рвутся приехать в Россию», - отметил политик.