«Принуждают к сожительству»: Депутат раскритиковал предложение о восстановлении Российской империи
Депутат Александр Бородай посоветовал не возвращать Российскую империю, а решить внутренние проблемы страны и попытаться восстановить Русский мир.
Попытка восстановить границы Российской империи приведет к разжиганию национальной розни в нашей стране и повлияет на демографическую ситуацию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
Ранее зампред Госдумы Петр Толстой предложил восстановить границы Российской империи. По мнению Бородая «в среднесрочной перспективе это невозможно».
«Вообще я поддерживаю Петра Толстого в его устремлениях, он мой старый товарищ. Но в политике я являюсь реалистом и пока плохо себе представляю, как может быть восстановлена Российская империя в ее дореволюционных границах с учетом Великого княжества Финляндского, Царства Польского, а также республик Прибалтики и Средней Азии. Более того, я не уверен, что этот вопрос сейчас может быть актуален, потому что в России есть государствообразующая нация – русский народ. Сейчас у нас не та демографическая ситуация, чтобы мы могли позволить присоединение подобного рода «провинций», потому что будет тяжело поддержать национальную идентичность», - подчеркнул он.
Депутат считает, что присоединение бывших государств империи к России сможет привести к обострению национального вопроса в нашей стране.
«Надо исходить из реальности. К тому же существует целый ряд этнических общностей, которые не очень стремятся жить с нами вместе, поэтому принуждать их к сожительству не стоит. Хотя многие республики Средней Азии настроены по-другому, потому что они, построив свои национальные государства, все равно активно рвутся приехать в Россию», - отметил политик.
При этом он добавил, что отечественным политикам стоит заниматься внутренними делами.
«России прежде всего нужно задуматься над текущими задачами государственного строительства. У нас много нерешенных проблем, поэтому до того, как думать о границах Российской империи 1913 года, потому что пол Сахалина тоже не хочется отдавать, и закапываться в геополитические реалии, надо восстановить Россию хотя бы в границах того, что называется Русский мир, территория которого меньше империи. Русские все равно остаются имперским народом», - заключил Бородай.
Ранее экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что наша страна всегда стояла у Запада перед глазами от зависти, только он и приложил руку к развалу Советского Союза.
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