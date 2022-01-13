В Госдуме предложили восстановить Российскую империю

Россия должна восстановить границы Российской империи. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

По его мнению, после присоединения к РФ стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики «сами приползут» и поймут «ничтожность своего положения».

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Как именно воссоздать границы былого государства, политик не уточняет, при этом он предполагает, что это может произойти в ближайшие десять лет.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что к России могут присоединиться все бывшие республики СССР, кроме стран Прибалтики.

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ФОТО: Картина Жана Марка Натье. «Портрет Петра I в рыцарских доспехах».
ТЕГИ:РоссияПрибалтикаГраницаПетр ТолстойГосдума
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