В Госдуме предложили восстановить Российскую империю

Как именно воссоздать границы былого государства, политик не уточняет, при этом он предполагает, что это может произойти в ближайшие десять лет.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что к России могут присоединиться все бывшие республики СССР, кроме стран Прибалтики.