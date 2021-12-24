«Кишка тонка»: Экс-глава протокола Кремля поспорил с Хасбулатовым о причинах развала СССР

Председатель Верховного Совета РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов 24 декабря заявил, что наибольший «вклад» в развал СССР внесло само руководство государства. Хасбулатов подчеркнул, что тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать. По его словам, СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Горбачев и Ельцин.

«Конечно же Запад приложил свою руку к развалу СССР. Нужно понимать, чем занимался Йельский университет, какую он на нас вел пропаганду и чем занимался у нас институт США и Канады во главе с очень умным Арбатовым. Кроме "ля-ля и тополя" ничего они больше не делали. Да и кишка была тонка у нас, чтобы делать то, что делали они. Правильно сказал вчера на пресс-конференции Владимир Владимирович, Россия всегда была у Запада перед глазами от зависти. Мы совсем другого склада, мы совсем другие люди, у нас другое мышление. Тут вопросов быть не может, они все начинали и все время думали о разрушении. Вокруг любой империи всегда была зависть: они живут хорошо, а мы живем плохо. Империи все распались, так оно и должно, наверное, было быть», - отметил Шевченко.

Экс-глава протокола Кремля также рассказал о действиях председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

«Если бы он был не за развал Советского Союза, он бы собрал свой Верховный совет и не голосовал бы за отделение СССР. У Хасбулатова мозги включаются в одну сторону и в другую, как ветер подует, так и будет. Кто он такой, чтобы я соглашался с ним или не соглашался?», - резюмировал Шевченко.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в будущем бывшие советские республики могут воссоединиться, однако сейчас это невозможно. По его словам, США полностью контролируют марионеточный режим Порошенко-Зеленского на Украине, осуществляют серьезную экспансию и влияние в регионах Средней Азии.

