«Кишка тонка»: Экс-глава протокола Кремля поспорил с Хасбулатовым о причинах развала СССР
Запад виновен в распаде СССР, он постоянно думал о разрушении государства, заявил НСН Владимир Шевченко.
Россия всегда стояла у Запада перед глазами от зависти, только он и приложил руку к развалу Советского Союза, заявил экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Председатель Верховного Совета РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов 24 декабря заявил, что наибольший «вклад» в развал СССР внесло само руководство государства. Хасбулатов подчеркнул, что тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать. По его словам, СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Горбачев и Ельцин.
«Конечно же Запад приложил свою руку к развалу СССР. Нужно понимать, чем занимался Йельский университет, какую он на нас вел пропаганду и чем занимался у нас институт США и Канады во главе с очень умным Арбатовым. Кроме "ля-ля и тополя" ничего они больше не делали. Да и кишка была тонка у нас, чтобы делать то, что делали они. Правильно сказал вчера на пресс-конференции Владимир Владимирович, Россия всегда была у Запада перед глазами от зависти. Мы совсем другого склада, мы совсем другие люди, у нас другое мышление. Тут вопросов быть не может, они все начинали и все время думали о разрушении. Вокруг любой империи всегда была зависть: они живут хорошо, а мы живем плохо. Империи все распались, так оно и должно, наверное, было быть», - отметил Шевченко.
Экс-глава протокола Кремля также рассказал о действиях председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.
«Если бы он был не за развал Советского Союза, он бы собрал свой Верховный совет и не голосовал бы за отделение СССР. У Хасбулатова мозги включаются в одну сторону и в другую, как ветер подует, так и будет. Кто он такой, чтобы я соглашался с ним или не соглашался?», - резюмировал Шевченко.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в будущем бывшие советские республики могут воссоединиться, однако сейчас это невозможно. По его словам, США полностью контролируют марионеточный режим Порошенко-Зеленского на Украине, осуществляют серьезную экспансию и влияние в регионах Средней Азии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Российский актер назвал Москвку «не русским городом»
- МИД РФ выразил протест Киеву после нападения на Генконсульство во Львове
- РПЦ намерена лишить церковного сана священника, насиловавшего детей
- Тела двух мужчин найдены в тире Томска
- Мясников рассказал о вреде парацетамола
- Суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Украинская прокуратура подтвердила намерение арестовать Порошенко
- Москва встала в предновогодних пробках
- РАН готовится внести в правительство РФ программу по борьбе со старением
- Швеция заявила, что Лукашенко украл Рождество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru