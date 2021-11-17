«У нас не инквизиция»: «Лига защиты врачей» выступила против увольнения медиков-антиваксеров

Врачи не могут придти к единому мнению по вакцинации, так как до сих пор не опубликованы итоговые результаты клинических исследований «Спутник V», заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин призвал навсегда лишать медицинских дипломов врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, поскольку это свидетельствует об их профнепригодности.