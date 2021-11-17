«У нас не инквизиция»: «Лига защиты врачей» выступила против увольнения медиков-антиваксеров
Убрать сомнения врачей по поводу безопасности вакцины помогут научные доказательства, а не репрессии, заявил НСН Семен Гальперин.
Врачи не могут придти к единому мнению по вакцинации, так как до сих пор не опубликованы итоговые результаты клинических исследований «Спутник V», заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин призвал навсегда лишать медицинских дипломов врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, поскольку это свидетельствует об их профнепригодности.
«Проблема в том, что на сегодняшний день ни одна вакцина от коронавируса не закончила клинические исследования. Не опубликованы окончательные результаты третьей фазы клинических исследований, включая наш "Спутник V" (доступны промежуточные данные третьей фазы испытаний с участием 40 тысяч добровольцев, которые стали основой для публикаций в медицинском журнале Lancet - прим. НСН). А без публикации окончательного отчета юридически нельзя говорить о том, что вакцина эффективна и безопасна с точки зрения доказательной медицины. Поэтому говорить о том, что у врачей должно быть единое мнение, а также пытаться решить вопрос силовыми методами бессмысленно. С тех пор, как инквизиция перестала править на земле, такие вопросы решаются не угрозами и не преследованиями, а научными дискуссиями», - отметил Гальперин.
Глава «Лиги защиты врачей» призвал разработчиков препаратов опубликовать все результаты исследований, чтобы разрешить сомнения медработников, а не увольнять всех скептически настроенных специалистов.
«У нас и так уже очень сильно не хватает врачей. Это признавала и вице-премьер Татьяна Голикова. Такие призывы [лишить дипломов] звучат от людей, которые плохо понимают, что такое научное исследование и доказательная медицина. Это, думаю, какие-то политические веяния. Решения часто принимают люди с ограниченными знаниями в научной области. К сожалению, лидеры мнений, профессора, академики, которые еще несколько лет назад выступали за внедрение принципов доказательной медицины в нашу практику, сейчас затихли, их голоса не слышны. Невозможно сказать, сколько врачей сомневаются в эффективности существующей вакцины, они запуганы. На медработников оказывается давление, поэтому открыто большинство боится высказываться. Но, я думаю, всё это изменится. Если будут опубликованы окончательные результаты клинических исследований, все вопросы будут сняты», - заключил врач.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России есть традиция одновременного введения вакцин, это указывают в своих инструкциях производители препаратов.
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