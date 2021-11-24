Депутат Останина: Рассмотрение закона о QR-кодах не откладывали
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что изначально законопроект планировалось рассмотреть быстрее.
Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах не было отложено, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Рассмотрение законопроекта не отложили. В Госдуме есть регламент, согласно которому любой законопроект должен сначала быть направлен в региональные парламенты, губернаторам, в Совет Федерации, Счетную палату, что Дума и сделала сейчас. Был такой посыл о том, чтобы поторопиться с принятием этого законопроекта, хотели принять его без рассылки в субъекты федерации», - отметила Останина.
Ранее СМИ сообщали о том, что законопроект о введении системы QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Отмечалось, что в календаре также не указаны даты рассмотрения законопроекта о праве региональных властей вводить требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест.
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