Депутат Останина: Рассмотрение закона о QR-кодах не откладывали

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах не было отложено, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Рассмотрение законопроекта не отложили. В Госдуме есть регламент, согласно которому любой законопроект должен сначала быть направлен в региональные парламенты, губернаторам, в Совет Федерации, Счетную палату, что Дума и сделала сейчас. Был такой посыл о том, чтобы поторопиться с принятием этого законопроекта, хотели принять его без рассылки в субъекты федерации», - отметила Останина.

Ранее СМИ сообщали о том, что законопроект о введении системы QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Отмечалось, что в календаре также не указаны даты рассмотрения законопроекта о праве региональных властей вводить требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест.

