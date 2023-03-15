Пригожин подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию американского издания Semafor об участии бойцов из Афганистана в работе группы. Ответ предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Пригожин подтвердил, что в ЧВК «Вагнер» находится небольшая группа афганцев. Бизнесмен уточнил, что они действуют в составе артиллерийского подразделения.
По его словам, афганские бойцы обучались работе с американскими артиллерийскими системами. Также они умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin.
«То, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных», - добавил бизнесмен.
Пригожин ранее опроверг задержание бойца ЧВК «Вагнер» в Подмосковье, передает НСН.
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