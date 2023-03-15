Пригожин подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер»

Пригожин подтвердил, что в ЧВК «Вагнер» находится небольшая группа афганцев. Бизнесмен уточнил, что они действуют в составе артиллерийского подразделения.

По его словам, афганские бойцы обучались работе с американскими артиллерийскими системами. Также они умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin.

«То, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных», - добавил бизнесмен.

Пригожин ранее опроверг задержание бойца ЧВК «Вагнер» в Подмосковье, передает НСН.

