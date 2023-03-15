«Такого у нас нет»: Пригожин опроверг задержание в Подмосковье бойца ЧВК «Вагнер»

Комментируя информацию о задержании в Подмосковье якобы бойца ЧВК он отметил, что была проведена проверка по учёту, «персонаж с такой фамилией» никакого обучения не проходил и не проходит.

«Возможно, он менял фамилию или ещё что-то, но человека с фамилией Чоршанбиев у нас не было и нет», - отметил бизнесмен.

Пригожин добавил, что представители ЧВК пока в полицию не выезжали.

Ранее РБК сообщило, что в Одинцовском районе Московской области был задержан некий Акром Чоршанбиев, у которого нашли два автомата Калашникова и патроны. По словам задержанного, он является бойцом ЧВК «Вагнер» и находится в отпуске.