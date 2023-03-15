«Кто не согласен?»: Пригожина восхитила реклама ЧВК «Вагнер» на Pornhub

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин похвалил своих маркетологов за размещение рекламы частной военной компании на сайте Pornhub.

«Размещение рекламы ЧВК "Вагнер" на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: "Иди воевать в ЧВК "Вагнер", хватит дрочить". Кто не согласен с этим доводом?» - сказал Пригожин, которого цитирует в Telegram его пресс-служба.

«Играют в Пригожина»: Психолог объяснил культ ЧВК среди подростков

Ранее журналисты заметили на известном порносайте рекламу ЧВК «Вагнер». Героиня ролика, облизывая чупа-чупс, призывала мужчин вступить в самую прекрасную (в оригинале другое слово – прим. НСН) частную армию в мире. Девушка также призвала потенциальных бойцов перестать заниматься онанизмом и идти на работу в ЧВК «Вагнер».

Социальный психолог Алексей Рощин ранее говорил НСН, комментируя ситуация с подростковой ЧВК «Редан», что аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время, потому что дети начинают «играть в Пригожина».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПорнографияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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