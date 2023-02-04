Пригожин обратился в РКН с просьбой проверить работу RTVI

Гладков: под обстрел ВСУ попало село Красное в Белгородской области

СМИ: в Турции заявили, что газовый хаб в стране может заработать уже в 2023 году

Минэнерго Венгрии: ЕС столкнётся с нехваткой топлива и ростом цен в связи с решением установить ценовой лимит на российские нефтепродукты

СМИ: полиция Индии арестовала более 2 тыс. мужчин в рамках борьбы с детскими браками

Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что увлекся рисованием коров