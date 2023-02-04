Пригожин обратился в РКН с просьбой проверить работу RTVI

Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала его обращение в Роскомнадзор и к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность ресурса RTVI «на предмет распространения недостоверной общественно значимой, клеветнической информации». Документы обнародованы в Telegram-канале.

«Герой, бро и уголовник»: Рогозин неожиданно вмешался в конфликт Стрелкова и Пригожина

Заявление связано с январским материалом «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех» Вячеслава Кутепова. Пригожин приводит ряд цитат из публикации. Он считает, что «под видом достоверных сведений она создает угрозу массового нарушения общественной безопасности».

«Указанные сведения являются клеветническими, поскольку содержит заведомо ложные обвинения в совершении особо тяжких преступлений, противоправным и неэтичном поведении и деятельности, нарушающий существующие в обществе моральные нормы и принципы», - говорится в заявлении.

Пригожин требует в случае выявления признаков нарушений действующего законодательства РФ привлечь виновных лиц к ответственности и ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал заочный приговор, вынесенный российским судом Александру Невзорову. Журналисту назначено 8 лет колонии по делу о фейках про российскую армию.Предприниматель предложил Невзорову вернуться в Россию, сесть в колонию, где записаться добровольцем в ЧВК «Вагнер» и отправиться на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram
ТЕГИ:РоскомнадзорЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры