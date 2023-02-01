Пригожин призвал осуждённого Невзорова вступить в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заочный приговор, вынесенный российским судом Александру Невзорову. Журналисту назначено 8 лет колонии по делу о фейках про российскую армию.
Предприниматель предложил Невзорову вернуться в Россию, сесть в колонию, где записаться добровольцем в ЧВК «Вагнер» и отправиться на Украину.
Предприниматель через Telegram-канал своей пресс-службы предложил Невзорову вернуться в Россию, сесть в колонию, где записаться добровольцем в ЧВК «Вагнер» и отправиться на Украину. По словам Пригожина, с началом спецопераци журналист за неплохое финансовое уехал из России, после чего «начал поливать все вокруг некрофилическими опусами».
Как считает основатель ЧВК, больше всего по Невзорову ударит возможная потеря бизнеса, каковым бизнесмен назвал рекламную компанию «Метроном» (реклама в метро Санкт-Петербурга). Пригожин пообещал настаивать перед губернатором Александром Бегловым, чтобы забрать этот бизнес, приносящий «700 миллионов в год».
По мнению предпринимателя, Александру Невзорову лучше добровольно сесть в колонию строгого режима под Санкт-Петербургом, а после «записаться добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут».
«Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью», - написал Пригожин. Он также пообещал профинансировать «шоу» в случае гибели Невзорова.
«Представляете, вы погибаете на фронте, и начинается шоу «С вами говорит мертвый Невзоров…Александр Глебович, ждем вас!», - заключил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин предложил экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) вступить в ряды «Вагнера» и отправиться на Украину. Однако предложение было сделано в грубой форме с последующей заочной парепалкой между ними. В итоге, Стрелков отказался в таких условиях обсуждать тему и заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не будет комментировать обвинения в свой адрес по поводу оставления Славянска в 2014 году.
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