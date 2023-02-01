Пригожин призвал осуждённого Невзорова вступить в ЧВК «Вагнер»

Как считает основатель ЧВК, больше всего по Невзорову ударит возможная потеря бизнеса, каковым бизнесмен назвал рекламную компанию «Метроном» (реклама в метро Санкт-Петербурга). Пригожин пообещал настаивать перед губернатором Александром Бегловым, чтобы забрать этот бизнес, приносящий «700 миллионов в год».

По мнению предпринимателя, Александру Невзорову лучше добровольно сесть в колонию строгого режима под Санкт-Петербургом, а после «записаться добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут».

«Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью», - написал Пригожин. Он также пообещал профинансировать «шоу» в случае гибели Невзорова.