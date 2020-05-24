Пригожин не смог сравнить Шнурова с Кобзоном

Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН ответил Сергею Шнурову на его матерные стихотворения в свой адрес и супруги, певицы Валерии. По словам Пригожина, он говорил о бедственном положении всех артистов, которое возникло из-за пандемии коронавируса, а не о себе лично и своей жене. Продюсер считает, что Шнуров мог бы заступиться за коллег по цеху в Госдуме, но полагает, что у музыканта другие интересы.

«Я родился в эпоху Иосифа Кобзона (народного артиста СССР, депутата Госдумы, умершего в 2018 г. – прим. НСН), который заботился об артистах. В этой ситуации (в условиях пандемии коронавируса и введении ограничительных мер – прим. НСН) я представляю, как он бы повел себя. Он нашел бы путь к президенту и в правительство и отстаивал бы интересы музыкантов и творческих людей, актеров театра и кино. В Государственной Думе были двое выдающихся людей, которые беспокоились об артистах. Это Кобзон и Говорухин (Станислав, советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, депутат Госдумы, умерший в 2018 году – прим. НСН). Сегодня, к сожалению, таких людей нет. И я не знаю, зачем Сергей Шнуров идет в Государственную Думу. Он – не про артистов, не про нас. Он про себя, со своими матерными песенками и хайпом. Его бы больше полюбили, если бы он был на стороне артистов, а не тех, кто подкалывает. Артисты – одни из наиболее пострадавших от ограничений. С мая артисты, даже те, кто работал в ресторанах, сидят дома. Работы нет, а кушать на что-то надо. Артистов надо было бы тоже включить в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса, и помочь. Когда мы нужны политикам, о нас вспоминают. Но не помогают, когда это, действительно, нужно нам. В Госдуме нет такого человека. Ни один за три месяца не сказал слова об артистическом цехе», - сказал продюсер.