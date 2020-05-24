Пригожин не смог сравнить Шнурова с Кобзоном
Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН посоветовал Сергею Шнурову попробовать стать в ГД для артистов, таким, как Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин. И засомневался.
Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил два стихотворения выступлению продюсера Иосифа Пригожина, рассказавшему о бедствующих из-за кризиса артистах цирка, театра и кино, танцорах и музыкантах, особенно молодых. Сейчас все они лишились зрителей и, соответственно, возможности зарабатывать, объяснял Пригожин.
Шнуров накануне опубликовал в «Инстаграме» разбавленное нецензурными словами стихотворение по этому поводу, причем раскритиковал непосредственно Пригожина и его супругу, певицу Валерию.
Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН ответил Сергею Шнурову на его матерные стихотворения в свой адрес и супруги, певицы Валерии. По словам Пригожина, он говорил о бедственном положении всех артистов, которое возникло из-за пандемии коронавируса, а не о себе лично и своей жене. Продюсер считает, что Шнуров мог бы заступиться за коллег по цеху в Госдуме, но полагает, что у музыканта другие интересы.
«Я родился в эпоху Иосифа Кобзона (народного артиста СССР, депутата Госдумы, умершего в 2018 г. – прим. НСН), который заботился об артистах. В этой ситуации (в условиях пандемии коронавируса и введении ограничительных мер – прим. НСН) я представляю, как он бы повел себя. Он нашел бы путь к президенту и в правительство и отстаивал бы интересы музыкантов и творческих людей, актеров театра и кино. В Государственной Думе были двое выдающихся людей, которые беспокоились об артистах. Это Кобзон и Говорухин (Станислав, советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, депутат Госдумы, умерший в 2018 году – прим. НСН). Сегодня, к сожалению, таких людей нет. И я не знаю, зачем Сергей Шнуров идет в Государственную Думу. Он – не про артистов, не про нас. Он про себя, со своими матерными песенками и хайпом. Его бы больше полюбили, если бы он был на стороне артистов, а не тех, кто подкалывает. Артисты – одни из наиболее пострадавших от ограничений. С мая артисты, даже те, кто работал в ресторанах, сидят дома. Работы нет, а кушать на что-то надо. Артистов надо было бы тоже включить в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса, и помочь. Когда мы нужны политикам, о нас вспоминают. Но не помогают, когда это, действительно, нужно нам. В Госдуме нет такого человека. Ни один за три месяца не сказал слова об артистическом цехе», - сказал продюсер.
По словам Пригожина, он пытался вынести в публичную плоскость положение дел в сфере культуры, в том числе и в шоу-бизнесе на фоне пандемии.
«Кроме хейтерских высказываний об артистах мы ничего не наблюдаем на протяжении нескольких месяцев. Да, у кого-то из артистов есть «жирок», финансовая подушка безопасности. У людей сложилось впечатление, что артисты – миллионеры. Не все артисты – Филиппы Киркоровы, Валерии, Аллы Пугачевы. Не все юристы – Кучерены и Борщевские. Кроме этой плеяды больших артистов, может, нескольких десятков на всю Россию, есть сотни, тысячи артистов по всем регионам. От ограничений страдают в первую очередь они.
Онлайн концерты – это секс по телефону. Ты сделаешь их один-два раза – и все. Живую атмосферу концерта, общение артиста с публикой заменить нельзя. Когда вы покупаете билет на концерт за 5 тыс. рублей, вы их не артисту платите. Вы платите 5% - РАО (Российское авторское общество – прим. НСН) за авторские права, 12% - кассиру, около 20% - компании, которая пригласила артиста на работу, какую-то часть денег – за аренду зала, за свет и звук, музыкантам, за логистику и т.д. Грубо - 4 тысячи рублей уходит на расходы.
Сережа Шнуров продолжает быть востребованным артистом, он смог позволить себе уйти из шоу-бизнеса, продавать матерные песни. Он на своем хайпожорстве зарабатывает деньги. И, типа, такой «народный».
Артистам плохо, как и всем. Все люди творческих профессий терпят колоссальные убытки. А это сотни тысяч людей. И какое горе, что нет таких людей, как Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин, которые могут пойти и похлопотать за творческих людей. Давайте проанализируем ситуацию и сделаем выводы», - призвал собеседник НСН.
Ранее другой российский продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram предрек обнищание звездам отечественного шоу-бизнеса из-за распространения коронавируса.
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