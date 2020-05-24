Лепс ответил Пригожину по поводу «голодающих» артистов

Певец и композитор Григорий Лепс прокомментировал заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов цирка и театра, танцоров и музыкантов в кризис, когда они лишены возможности выступать и зарабатывать деньги. Супруга Пригожина, певица Валерия сказала, что неизвестные исполнители сейчас и вовсе «голодают».

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» - сказал Лепс радиостанции «Говорит Москва».

По словам певца, у него сейчас всё в порядке: он работает в студии и пишет музыку. Лепс уверен: «Пережили войну и голод, и это переживём».