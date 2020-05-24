Лепс ответил Пригожину по поводу «голодающих» артистов
Певец и композитор Григорий Лепс прокомментировал заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов цирка и театра, танцоров и музыкантов в кризис, когда они лишены возможности выступать и зарабатывать деньги. Супруга Пригожина, певица Валерия сказала, что неизвестные исполнители сейчас и вовсе «голодают».
«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» - сказал Лепс радиостанции «Говорит Москва».
По словам певца, у него сейчас всё в порядке: он работает в студии и пишет музыку. Лепс уверен: «Пережили войну и голод, и это переживём».
Ранее Пригожина и Валерию высмеял музыкант Сергей Шнуров. Он посвятил их заявлению два стихотворения с нецензурной лексикой.
Стоит отметить, что Валерия высказывалась за поддержку для незнаменитых деятелей культуры, считая, что «селебрити сами продержатся».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
- СМИ: Двух медсестёр в Башкирии «изолировали» в здании морга
- Лепс ответил Пригожину по поводу «голодающих» артистов
- Пригожин не смог сравнить Шнурова с Кобзоном
- Сотни украинцев протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»
- Шнуров грубо высмеял Пригожина из-за слов о бедствующих артистах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru