Пригожин сетует на бедственное положение артистов при пандемии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что большинство отечественных артистов, а также все деятели культуры оказались за чертой бедности из-за пандемии коронавируса. По его совам, большинство россиян ошибочно полагают, что участники шоу-бизнеса исключительно обеспеченные люди.

Как пояснил Пригожин «Вечерней Москве», необходимо понять, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы. По его оценке, артисты, особенно молодые, оказались в чудовищной ситуации. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, сетует продюсер.

«Они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — живописует он несчастье, обрушившееся на деятелей шоу-бизнеса. Отсутствие зрителей означает автоматически отсутствие доходов. Причем, по словам Пригожина, такой алгоритм применим не только к эстрадникам, но и к представителям других творческих профессий.

Так, в ужасном состоянии нынче оказались театралы, цирковые деятели, танцоры, музыканты, которые вкладывают огромные состояния в покупку инструментов, замечает Пригожин. Причём, по его оценке, такое непростое положение в отечественном шоу-бизнесе еще не скоро изменится. В концертные залы можно будет вернуться не раньше будущего года, когда зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену.

Пригожин также назвал ту категорию артистов, которые даже сейчас чувствуют себя неплохо в материальном плане. Речь идёт о деятелях шоубиза, которые в свое время успели наладить помимо артистической, предпринимательскую деятельность.

