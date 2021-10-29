Бастрыкин потребовал обосновать арест калининградского врача по делу об убийстве ребенка

Также Бастрыкин потребовал «представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», пишет RT.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль опубликовал открытое письмо, в котором заявил о необходимости прекратить уголовное преследование в отношении Сушкевич, отмечает телеканал «360».

По данным следствия, в Калининграде в ноябре 2018 года и.о. главврача городского роддома №4 Елена Белая решила убить родившегося недоношенным ребенка, чтобы не ухудшать статистику и не лишиться возможности быть назначенной главным врачом. Белая якобы дала Сушкевич указание ввести малышу смертельную дозу лекарства, а далее в историю родов внесли заведомо ложные сведения о гибели плода в утробе. И.о. главврача обвинили в организации убийства, анестезиолога — в убийстве, при этом Белая и Сушкевич не признали вину.

Калининградский областной суд вынес врачам оправдательный приговор, однако в мае он был отменен, и пересмотром резонансного дела занялся Мособлсуд. Сейчас обвиняемые арестованы и находятся в московском СИЗО-6 («Печатники»).

