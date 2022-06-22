«Пригласим из Зимбабве?»: В России осудили идею замены российских айтишников иностранцами
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН призвал вкладываться в российских студентов-айтишников, а не привлекать в Россию иностранных специалистов.
Иностранные IT-специалисты вряд ли заменят российских, так как их не привлечет зарплата, поэтому в России следует уделять больше внимания условиям труда отечественных айтишников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил о нехватке около 170 тысяч IT-специалистов в стране из-за санкций. В связи с этим 15 июня Госдума уже даже приняла закон о праве получения вида на жительство в РФ в упрощенном порядке для иностранных айтишников и членов их семей без получения разрешения на временное проживание. Кусков подтвердил, что российские айтишники продолжают уезжать из страны.
«IT-специалисты сейчас нарасхват. Они определяют вектор развития в технологической отрасли. Достаточно приличное количество айтишников уехало за рубеж, потому что многие IT-компании закрывали здесь свои филиалы. Их отъезд прискорбен, но самая главная задача на сегодня – сохранить пласт оставшихся людей, предложить им конкурентоспособную заработную плату, чтобы они могли работать на благо государства; а также воспитывать через вузы новое поколение, которое могло бы пополнить уже существующих специалистов», - отметил он.
При этом Кусков усомнился в том, что иностранные специалисты заменят российских.
«Пока очень скептически отношусь к привлечению иностранных айтишников. Во-первых, я считаю, что наши специалисты ничем не уступают, поэтому лучше вкладываться в них. Во-вторых, очень сомневаюсь, что американцы, англичане и японцы поедут к нам работать, особенно за предлагаемые деньги. Потому что если это IT-специалисты действительно высокого уровня, то не думаю, что наша зарплата будет для них являться каким-то критерием. А специалистов, которые гораздо ниже рангом наших, принимать нецелесообразно», - подчеркнул он.
В то же время, по его мнению, в России следует больше вкладываться в отечественных студентов и специалистов сферы IT.
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«У нас нет времени, чтобы решать эту проблему. Но, с другой стороны, мы восемь лет занимаемся импортозамещением и ничего хорошего не сделали. За это время можно было, как минимум, выпустить восемь потоков в университетах, и уже количество этих специалистов было бы больше. Просто надо не посыпать голову пеплом: мы же не будем приглашать этих специалистов из Зимбабве или еще откуда-то – а необходимо работать в текущей ситуации, по максимуму использовать возможности для уже имеющихся специалистов, делать так, чтобы студенты выпускных курсов могли сначала проходить практику в компаниях, а потом уже трудиться. Переквалифицироваться в IT-специалистов, конечно, можно, но это должны быть специалисты технических направлений. Думаю, доля людей, поменявших свою сферу деятельности на IT, будет не более 10%», - заключил генеральный директор Telecom Daily.
Ранее Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в том, что большинство IT-специалистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, вернулись обратно.
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