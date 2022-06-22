«Пригласим из Зимбабве?»: В России осудили идею замены российских айтишников иностранцами

Ранее заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил о нехватке около 170 тысяч IT-специалистов в стране из-за санкций. В связи с этим 15 июня Госдума уже даже приняла закон о праве получения вида на жительство в РФ в упрощенном порядке для иностранных айтишников и членов их семей без получения разрешения на временное проживание. Кусков подтвердил, что российские айтишники продолжают уезжать из страны.

«IT-специалисты сейчас нарасхват. Они определяют вектор развития в технологической отрасли. Достаточно приличное количество айтишников уехало за рубеж, потому что многие IT-компании закрывали здесь свои филиалы. Их отъезд прискорбен, но самая главная задача на сегодня – сохранить пласт оставшихся людей, предложить им конкурентоспособную заработную плату, чтобы они могли работать на благо государства; а также воспитывать через вузы новое поколение, которое могло бы пополнить уже существующих специалистов», - отметил он.