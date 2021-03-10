«Придется попыхтеть». Аналитик оценил идею брать налоги с блогеров

Минцифры планирует обязать иностранные платформы платить налоги за блогеров, работающих с ними. YouTube. Instagram, TikTok и другим площадкам нужно будет выплачивать НДФЛ за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе. Предполагается, что контролировать выплату налога будут Минфин, Минэкономразвития и ФНС, пишут «Ведомости».

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН рассказал, что реализация этой инициативы может привести к обелению рынка, хотя и не все платформы сразу согласятся с этими требованиями.

«Это совершенно аналогичная ситуация стандартной российской практике, когда работодатель платит налоги за своего работника. Так что если блогер – это своего рода наемный работник той или иной площадки, то логика здесь есть. Другое дело, что иностранные платформы неохотно идут на контакт с российскими властями и потому насколько легко это решение будет администрировать – вопрос. Но в случае с YouTube этой проблемы не будет, думаю, потому что YouTube платит отчисления блогерам, неважно, где они находятся - в России или в Америке. В этой же логике они могут платить и отчисления в различные фонды», - говорит Терехов.

По его мнению, это может обелить рынок и сделать его более цивилизованным.

«Пока этот рынок абсолютно «серый», если не сказать «черный», а многие блогеры вообще об уплате налогов никогда не задумывались, в том числе в силу возраста. Да и культура уплаты налогов у нас хромает. Реализация этой идеи приведет к обелению рынка и он станет более цивилизованным», - считает Терехов.

Однако тут возникает другая проблема – юридически в России нет профессии «блогер», отмечает эксперт. «Юридически в России нет профессии «блогер», на самом деле она как бы есть, но юридически ее нет. Вообще это человек, который делает «бла-бла» в TikTok, YouTube или как сейчас – в Clubhouse», - отметил он.

Терехов полагает, что с основной массой крупных интернет-платформ договориться будет можно, хотя с Facebook могут возникнуть проблемы.

«С такой «разговорчивой» платформой как Facebook придется попыхтеть», - добавил он.

Ранее Терехов в эфире НСН развеял миф о приватности в мессенджерах и соцсетях.

