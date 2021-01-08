Эксперт назвал способ сохранить приватность в эпоху мессенджеров
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН развеял миф о приватности в мессенджерах и соцсетях.
Мессенджер WhatsApp обновил условия использования приложения, согласно которым пользователям придётся делиться своими данными с Facebook, сообщает ArsTechnica.
В случае согласия, мессенджер будет отправлять Facebook регистрационные данные пользователя, его номер телефона и контакты из телефонной книги, фотографии, данные об активности, данные о транзакциях, информацию о модели смартфона (мобильного устройства), IP-адреса и прочее.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН заявил, что ни один мессенджер не дает возможность пользователю сохранять личную информацию в тайне.
«Мне кажется, приватности уже никакой давно нету, и только очень наивные люди полагали, что, переписываясь в тех или иных мессенджерах, можно сохранить свою privacy. Думаю, своей privacy мы давно рассчитываемся за возможность моментально общаться, покупать билеты или заказывать доставку еды в два клика. Поэтому мы всерьез не можем про какую-то privacy разговаривать и на это надеяться», - считает эксперт.
По мнению Терехова, только личное общение позволяет не предавать публичности конфиденциальные сведения.
«Самый надежный способ сохранить свою privacy – общаться лично. Это совершенно логично, потому что мессенджеры, в том числе WhatsApp, не берут за это с пользователей деньги. Соответственно, люди за это расплачиваются тем, что их данные продаются разным рекламным, маркетинговым агентствам, которые таким образом таргетируют рекламу. Они (руководство мессенджеров и соцсетей – прим. НСН) нам прямым текстом говорят, что наши сообщения анализируются, чтобы показывать нам различную рекламу», - указал управляющий партнер агентства «Социальные сети».
Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать ни голосом, ни через социальные сети и мессенджеры.
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