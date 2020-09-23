Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться

Между тем, ранее стало известно, что отрицательный тест на коронавирус является обязательным условием для россиян, чтобы получить возможность отправится в Египет, ОАЭ или на Мальдивы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Этот анализ необходимо получить не ранее, чем за три дня до поездки. Соответствующая справка для путешественников в Каир должна быть переведена на английский или арабский языки в электронном или бумажном виде. Для поездки в Дубай документ необходимо оформить на английском языке и только на бумажном носителе.

Также туристов обязывают пройти еще один ПЦР-тест в ОАЭ, в других странах – только при проявлении симптомов простуды.

Однако при этом российским туристам не придется отправляться на карантин после прилета в эти страны.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН заявил, что российским туристам уже сейчас стоит задуматься о бронировании гостиниц.





