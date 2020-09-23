Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться

Россияне, прилетевший в страну из-за границы, должны соблюдать режим изоляции дома до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Его они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия. Об этом, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача России, пишет ТАСС.

Этот документ вступает в силу в предстоящий четверг, 24 сентября.

Бахрейн отменил обязательный карантин для туристов

Между тем, ранее стало известно, что отрицательный тест на коронавирус является обязательным условием для россиян, чтобы получить возможность отправится в Египет, ОАЭ или на Мальдивы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Этот анализ необходимо получить не ранее, чем за три дня до поездки. Соответствующая справка для путешественников в Каир должна быть переведена на английский или арабский языки в электронном или бумажном виде. Для поездки в Дубай документ необходимо оформить на английском языке и только на бумажном носителе.

Также туристов обязывают пройти еще один ПЦР-тест в ОАЭ, в других странах – только при проявлении симптомов простуды.

Однако при этом российским туристам не придется отправляться на карантин после прилета в эти страны.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН заявил, что российским туристам уже сейчас стоит задуматься о бронировании гостиниц.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусРоссийские Туристы
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