Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться
Россияне, прилетевший в страну из-за границы, должны соблюдать режим изоляции дома до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Его они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия. Об этом, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача России, пишет ТАСС.
Этот документ вступает в силу в предстоящий четверг, 24 сентября.
Между тем, ранее стало известно, что отрицательный тест на коронавирус является обязательным условием для россиян, чтобы получить возможность отправится в Египет, ОАЭ или на Мальдивы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Этот анализ необходимо получить не ранее, чем за три дня до поездки. Соответствующая справка для путешественников в Каир должна быть переведена на английский или арабский языки в электронном или бумажном виде. Для поездки в Дубай документ необходимо оформить на английском языке и только на бумажном носителе.
Также туристов обязывают пройти еще один ПЦР-тест в ОАЭ, в других странах – только при проявлении симптомов простуды.
Однако при этом российским туристам не придется отправляться на карантин после прилета в эти страны.
Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН заявил, что российским туристам уже сейчас стоит задуматься о бронировании гостиниц.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Милиция разгоняет протестующих в Минске водометами
- Стерлигов опроверг сообщения о закрытии своих магазинов
- Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться
- Завершено расследование дела о мошенничестве с участием депутата МГД Шереметьева
- ФАС заинтересовалась ценой на препарат от COVID-19 «Арепливир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru