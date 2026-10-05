Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес решил распустить парламент и провести в стране досрочные выборы. Об этом пишет РИА Новости.

«Я решил созвать сегодня утром внеочередное заседание Совета министров, чтобы распустить генеральные кортесы (двухпалатный парламент. - НСН) и назначить всеобщие выборы», - сообщил политик.

Голосование состоится 29 ноября, отмечает RT.

Как отметил Санчес, для дальнейших реформ испанскому правительству следует обновить и расширить поддержку населения и добиться формирования более широкого прогрессивного большинства в парламенте. По словам премьера, властям не удалось реализовать все планы, в том числе в борьбе с неравенством и обеспечении доступа к жилью.

Ранее старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова заявила НСН, что правые силы выжмут из миграционного кризиса в Испании все, чтобы набрать очки к выборам и потопить правительство Санчеса.

