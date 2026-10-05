Армия России освободила Самойловку в Запорожской области

Речной флот столицы станет полностью электрическим к 2035 году Дым от пожара заметили рядом с Московским зоопарком Первые турникеты столичного производства установили на МЦД-3 В Москве завершена реставрация археологических находок, обнаруженных в Коробейниковом переулке В Пушкинском музее откроется выставка о французском коллекционере Гюставе Файе Погода в Центральной России на этой неделе будет "пахнуть океаном"