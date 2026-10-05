Армия России освободила Самойловку в Запорожской области
5 октября 202612:06
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Самойловка в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток», пишет RT.
«Подразделения группировки... продолжили продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенный пункт Самойловка», - указали в военном ведомстве.
Ранее армия РФ установила контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области.
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