Армия России освободила Самойловку в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Самойловка в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения группировки... продолжили продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенный пункт Самойловка», - указали в военном ведомстве.

Ранее армия РФ установила контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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