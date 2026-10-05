Умер друг Михаила Круга шансонье Леонид Телешев
Автор-исполнитель русского шансона Леонид Телешев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил певец Паскаль (Павел Титов) в беседе с ТАСС.
«Леонид умер вчера вечером», - отметил собеседник агентства.
Причиной смерти артиста стал рак, пишет RT.
Леонид Телешев известен как певец, поэт и композитор. Музыкант был близким другом шансонье Михаила Круга (Михаила Воробьева), участвовал в записи его альбома «Жиган-лимон». После гибели музыканта Телешев записал диск для его вдовы Ирины Круг и выпустил пластинку с песнями в собственном исполнении.
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