Умер друг Михаила Круга шансонье Леонид Телешев

Автор-исполнитель русского шансона Леонид Телешев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил певец Паскаль (Павел Титов) в беседе с ТАСС.

Умер основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко

«Леонид умер вчера вечером», - отметил собеседник агентства.

Причиной смерти артиста стал рак, пишет RT.

Леонид Телешев известен как певец, поэт и композитор. Музыкант был близким другом шансонье Михаила Круга (Михаила Воробьева), участвовал в записи его альбома «Жиган-лимон». После гибели музыканта Телешев записал диск для его вдовы Ирины Круг и выпустил пластинку с песнями в собственном исполнении.

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ФОТО: ТАСС
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