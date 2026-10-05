Создателя «Масяни» Куваева заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии
Невский районный суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в России иноагентом) к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Мультипликатора признали виновным в публичных призывах к направленной против безопасности РФ деятельности и в неисполнении обязанностей иностранного агента, пишет RT.
«Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения... окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в ИК общего режима», - указали в пресс-службе.
Кроме того, Куваеву на 4 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с размещением публикаций в интернете.
Ранее обвинение заочно запросило для создателя «Масяни» 5 лет и 11 месяцев заключения.
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