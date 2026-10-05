Создателя «Масяни» Куваева заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии

Мультипликатора признали виновным в публичных призывах к направленной против безопасности РФ деятельности и в неисполнении обязанностей иностранного агента, пишет RT.

«Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения... окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в ИК общего режима», - указали в пресс-службе.

Кроме того, Куваеву на 4 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с размещением публикаций в интернете.

Ранее обвинение заочно запросило для создателя «Масяни» 5 лет и 11 месяцев заключения.

