Создателя «Масяни» Куваева заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии

Невский районный суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в России иноагентом) к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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Мультипликатора признали виновным в публичных призывах к направленной против безопасности РФ деятельности и в неисполнении обязанностей иностранного агента, пишет RT.

«Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения... окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в ИК общего режима», - указали в пресс-службе.

Кроме того, Куваеву на 4 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с размещением публикаций в интернете.

Ранее обвинение заочно запросило для создателя «Масяни» 5 лет и 11 месяцев заключения.

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ФОТО: https://vk.com/oleg.kuvaev
ТЕГИ:ПриговорСудИноагенты

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