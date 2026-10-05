Лихачев: ВСУ ночью атаковали ЗАЭС

Украинские военные ночью атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, атакам подверглись лабораторный корпус в 200 метрах от 4-го и 5-го энергоблоков, а также здание по переработке радиоактивных отходов, пишет RT.

Лихачев раскрыл время подхода радиации к Вене в случае аварии на ЗАЭС

«В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет», — указал Лихачев.

Пресс-служба ЗАЭС уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на объекте в норме.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация обсуждает с Россией и Украиной локальные прекращения огня для ремонта поврежденных линий ЗАЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУАЭСРосатом

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