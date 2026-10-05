Лихачев: ВСУ ночью атаковали ЗАЭС
Украинские военные ночью атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
По его словам, атакам подверглись лабораторный корпус в 200 метрах от 4-го и 5-го энергоблоков, а также здание по переработке радиоактивных отходов, пишет RT.
«В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет», — указал Лихачев.
Пресс-служба ЗАЭС уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на объекте в норме.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация обсуждает с Россией и Украиной локальные прекращения огня для ремонта поврежденных линий ЗАЭС.
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