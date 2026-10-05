Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Соответствующее решение приняли на заседании краснодарской думы.

«Временное исполнение обязанностей главы Краснодара возложено на первого заместителя главы города», — указали в пресс-службе.

Евгений Наумов занимал должность градоначальника с 2022 года.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ушел в отставку в связи с избранием депутатом Госдумы.

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ФОТО: РИА Новость
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