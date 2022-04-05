Президент вуза поспорил с Милоновым о пользе пятилетнего высшего образования
Если Россия выйдет из Болонской системы, тогда она полностью закроется от всего мирового устройства, заявил в эфире НСН Михаил Эскиндаров.
Переход России на Болонскую систему образования себя оправдал, дипломы воспринимались на Западе, потому что бакалавриат и магистратура есть в большинстве стран мира, если ее отменить, то страна полностью закроется от мировой системы, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России пятилетнюю систему высшего образования. По его словам, дипломы вузов часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность Болонской системы. Михаил Эскиндаров поспорил с Милоновым и отметил, что дипломы воспринимались в западных странах, так как подобная система есть в большинстве стран мира.
«Переход на Болонскую систему себя частично оправдал. Наши дипломы воспринимались за Западе, бакалавр есть в большинстве развитых стран мира, как и магистратура. Болонская система также несколько и разрушила нашу устоявшуюся систему высшего образования, которая была достаточно хороша. Но сейчас уже понятно, что в течение некоторого количества лет не будут принимать наши дипломы в любом варианте, как бы мы их не выпускали. Нужно ли сегодня ее отменять… Об этом нужно подумать очень хорошо, потому что Россия не собирается закрываться, выходить из всей мировой системы. Я бы не торопился сегодня принимать такое решение», - сказал Эскиндаров.
При этом он отметил, что в России на сегодняшний день идет сокращение количества поступающих в аспирантуру.
«Если раньше студент учился в течение пяти лет и становился специалистом без каких-то поправок, то сейчас он должен пройти четыре года бакалавриата, плюс два года магистратуры. Это означает, что мы продлили на один год срок обучения. С учетом того, что за это время молодые люди уже становятся взрослыми, обзаводятся семьей, продолжать дальше обучение в аспирантуре еще три года крайне сложно. Это как раз является одной из причин сокращений количества поступающих в аспирантуру», - сказал Эскиндаров.
Президент финансового университета также рассказал, что санкции из-за спецоперации на Украине серьезно повлияли на вузы и науку. По его словам, на сегодняшний день российскую науку отключили от международных баз банных.
«Многие университетские организации и отдельные университеты официально отказываются от сотрудничества с нашими вузами. Сократился обмен студентами и преподавателями. Мы, как и другие вузы, продолжаем более активно работать со странами бывшего Советского Союза, а также Востока и Африки. Очень надеемся, что количество принятых на учебу иностранных студентов не сократится. Что касается научных исследований… Да, нас отключили от Scopus и Web of Science (международные базы данных – прим. НСН). Нам следует разработать свою систему оценки научных исследований и этим надо срочно заниматься, потому что временно мы потеряли источники для научных исследований», - резюмировал Эскиндаров.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Российские вузы перешли на двухступенчатую систему образования, а студенты получили возможность продолжать обучение в Европе. Тем не менее, эта система не раз подвергалась критике, в частности, из-за проблем с признанием российских дипломов за границей, а также с тем, что многие работодатели воспринимают бакалавров как специалистов с неоконченным высшим образованием.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране
- В Госдуме предложили исключить некоторые специальности из высшего образования
- В МИД России пообещали ответить на высылку дипломатов из Дании
- Амстердамский «Эрмитаж» сменил название
- В Пермском крае загорелся газопровод
- ВТБ начнет работу в Крыму
- Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Ковипир»
- Fox News: США необходимо восполнить распечатанные Байденом резервы нефти
- «С китайцами, но без финнов»: КХЛ обнародовала состав участников нового сезона
- Киргизский банк предложил россиянам получить карты Visa Gold в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru