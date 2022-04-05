Президент вуза поспорил с Милоновым о пользе пятилетнего высшего образования

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России пятилетнюю систему высшего образования. По его словам, дипломы вузов часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность Болонской системы. Михаил Эскиндаров поспорил с Милоновым и отметил, что дипломы воспринимались в западных странах, так как подобная система есть в большинстве стран мира.

«Переход на Болонскую систему себя частично оправдал. Наши дипломы воспринимались за Западе, бакалавр есть в большинстве развитых стран мира, как и магистратура. Болонская система также несколько и разрушила нашу устоявшуюся систему высшего образования, которая была достаточно хороша. Но сейчас уже понятно, что в течение некоторого количества лет не будут принимать наши дипломы в любом варианте, как бы мы их не выпускали. Нужно ли сегодня ее отменять… Об этом нужно подумать очень хорошо, потому что Россия не собирается закрываться, выходить из всей мировой системы. Я бы не торопился сегодня принимать такое решение», - сказал Эскиндаров.