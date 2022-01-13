Кудрин назвал образование приоритетным направлением для развития России

Кудрин также отметил, что в мире уже начался процесс перестройки образования, к которому Россия только подходит.

Ранее стало известно, что в России впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузах страны. В 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла годом ранее.

