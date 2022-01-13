Кудрин назвал образование приоритетным направлением для развития России
В ближайшее время развитие системы образования должно стать приоритетным направлением государственной политики РФ, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.
По его словам, система образования влияет на многие сферы – на качество государственного управления, предпринимательства, технологий.
Кудрин также отметил, что в мире уже начался процесс перестройки образования, к которому Россия только подходит.
Ранее стало известно, что в России впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузах страны. В 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла годом ранее.
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