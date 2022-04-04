США на этой неделе объявят новые санкции против РФ
Власти США объявят о новых санкциях против России в координации с европейскими союзниками. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
По словам Салливана, санкции будут направлены на экономику страны. Он добавил, что информация из украинского города Бучи дают новые доказательства военных преступлений. Салливан заявил, что мировое сообщество будет вести работу над обеспечением полной ответственности за эти действия.
В выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали этот ролик «провокацией».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить еще пять статей
- США на этой неделе объявят новые санкции против РФ
- ЦСКА получил первое поражение в текущем плей-офф КХЛ
- Заир Хапов стал главным тренером «Локомотива»
- МИД назвал крайне враждебными действиями высылку дипломатов РФ из Литвы
- МИД РФ заявил протест послу Чехии в ответ на высылку российского дипломата
- Канада введет новые санкции против РФ и Белоруссии
- Президент ФРГ Штайнмайер сожалеет о своей прежней позиции по «Северному потоку-2»
- ООН даст оценку событиям в Буче на основе итогов расследования
- Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку 40 дипломатов из Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru