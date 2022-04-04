США на этой неделе объявят новые санкции против РФ

Власти США объявят о новых санкциях против России в координации с европейскими союзниками. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По словам Салливана, санкции будут направлены на экономику страны. Он добавил, что информация из украинского города Бучи дают новые доказательства военных преступлений. Салливан заявил, что мировое сообщество будет вести работу над обеспечением полной ответственности за эти действия.

В выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали этот ролик «провокацией».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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